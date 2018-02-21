مصادر تكشف هوية "الجثة المجهولة" داخل مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة إن الجثة التي تم العثور عليها بجوار محطة الوقود تعود لمتسول في حالة تعفن منذ يومين، موضحا أن العاملين بالمحطة اشتكوا من وجود رائحة كريهة بجوار المحطة، وبالكشف تبين وجود جثة في حالة تعفن.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد سامح الحميلي، رئيس مباحث المطار؛ لكشف ملابسات الحادث، وتم إبلاغ النيابة لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة.

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي عثرت على جثة بجوار محطة الوقود الموجودة بين مبنى الركاب رقم "1" ومحطة الأتوبيسات.

البداية عندما تلقى اللواء طه بيومي، مدير أمن مطار القاهرة الدولي، بلاغا من نقطة شرطة المطار بالعثور على جثة بجوار غرفة الكهرباء المجاورة لمحطة الوقود.

وعلي الفور انتقل فريق أمني برئاسة اللواء رفعت صبري، مدير مباحث المطار، وقام العميد سامح الحميلي، رئيس مباحث المطار، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتم إبلاغ النيابة لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة.