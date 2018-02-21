موسى مصطفى: ملتزمون بالاتفاقيات التي أبرمها السيسي

كتب- محمد نصار:

قال عادل عصمت، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، إن المرشح الرئاسي ملتزم بكل الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها نواب الشعب، وصدق عليها رئيس الجمهورية.

وأضاف "عصمت" في بيان اليوم الثلاثاء: "يجوز على سبيل المثال أن تكون اتفاقية "كامب ديفيد" محلا للنقاش والجدل الانتخابي، فيقرر مرشح ما أنه حال فوزه سيصدر قراراً بإلغائها، كذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بترسيم الحدود البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط".

وتابع: "الموافقة على الاتفاقيات الدولية هي سلطه دستورية حصرية لأغلبية نواب الأمة، بينما قصر الدستور دور رئيس الجمهورية بسلطة التصديق فقط عليها بعد موافقة البرلمان"، محذرا من العدوان على سلطة المحكمة الدستورية ودورها الحصري في تفسير النصوص الدستورية.

وأوضح أنه لا يجوز أن تكون مؤسسات الدولة موضوعاً أو محلا للنقاش الانتخابي، مشيدا بالإعلام المصري في تغطيته للانتخابات الرئاسية بكل وطنية وحياد.