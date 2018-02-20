"عبد العال" يستقبل سفراء كازاخستان وفرنسا وكوريا الجنوبية وجورجيا بالقاهرة

كتب- أحمد علي:

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، عمق علاقات مصر مع فرنسا وكوريا الجنوبية وكازخستان وجورجيا، ولا سيما في المجال البرلماني.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالعال، اليوم الثلاثاء، سفراء كازاخستان وفرنسا وكوريا الجنوبية وجورجيا.

ورحب رئيس مجلس النواب بسفير كازاخستان بالقاهرة أرمان إيساغالييف، منوهًا بالقواسم المشتركة التي تجمع بين مصر وكازاخستان في كافة المجالات لا سيما المجال البرلماني.

وأكد أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كازاخستان فتحت آفاقًا أرحب للتعاون بين البلدين على كافة المستويات.

وشدد السفير أرمان إيساغالييف، على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في ضوء الاحتفال بمرور 25 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي بدأت في أبريل عام 1992.

وبحث الدكتور علي عبدالعال، مع السفير الفرنسي بالقاهرة رومان ماتيه، المقترح الفرنسي حول قرار إنشاء أمانة دائمة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في مرسيليا، والمتوقع مناقشته في اجتماع المكتب الموسع الذي سوف يعقد في 24 من فبراير الجاري بمقر مجلس النواب.

وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أهمية العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، منوهًا بريادة كوريا الجنوبية في المجال التقني وتجربتها الناجحة في التنمية الاقتصادية وهو ما تنظر إليه مصر بإعجاب وتسعى للاستفادة من تجارب كوريا الجنوبية في عملية الإصلاح والتنمية الاقتصادية.

ونوه السفير الكوري - خلال استقبال رئيس مجلس النواب له اليوم - بدور مصر الريادي والحيوي في منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن تقدير بلاده لهذه المكانة وهو ما تجلى خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في 2016، وما نتج عن هذه الزيارة من تعزيز لأوجه التعاون بين البلدين من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بإنشاء وكالة للتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، والتعاون في مجالات النقل والدفاع والإنتاج الحربي، وإنشاء جامعة مصرية كورية خاصة بالمجال التقني والتكنولوجيا.

كما استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، سفير جورجيا الكسندر نالباندوف، حيث أكد على الروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين مصر وجورجيا في كافة المجالات لا سيما مجال التعاون البرلماني وتطلعه إلى تنشيط الزيارات البرلمانية بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير ألكسندر نالباندوف، ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصةً على صعيد العلاقات البرلمانية بين البلدين، مشيرًا إلى أن برلمان جورجيا قام بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية مع البرلمان، داعيًا مجلس النواب إلى تشكيل الجانب المصري من الجمعية.