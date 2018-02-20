الحكومة توافق على تطوير دار الوثائق.. ومنحة أمريكية 5 ملايين دولار

كتب محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة اليوم الثلاثاء، على مشروع تطوير دار الوثائق القومية والمحفوظات؛ للحفاظ على الوثائق المتضمنة للبيانات أو المعلومات والإحصاءات الرسمية، ليشمل ذلك عملية تقييم الوثائق، لضمها أوالاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أوالتلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين و830 ألف دولار أمريكي إلى الحكومة المصرية؛ للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف.

وتهدف المنحة إلى المساهمة في تزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة لأداء وظائف فنيين رفيعي المستوى، وكذلك تطوير البرامج الأكاديمية وبرامج تطوير المهارات لتحسين فرص توظيف الطلاب المقيدين والخريجين، فضلاً عن مساهمتها في دعم عملية التعليم والتعلم وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة في الكلية التكنولوجية، بالإضافة لضمان توافق جودة التعليم مع المعايير العالمية للجودة من خلال منح شهادات الاعتماد.

ووافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الشراكة بين حكومة المصرية، وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو.

ويعتمد المشروع على التعاون الفني ونقل المعرفة في مجال النقل الحضري بين الشركاء الفنيين والمستفيد، ويتمثل الهدف الرئيسي منه في إمداد المستفيد بالتوصيات الرئيسية لتطوير نظم النقل العام في القاهرة والإسكندرية مع إمكانية تكرار المشروع في مناطق حضرية أخرى في مصر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 31 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض، الأولى بمساحة 506 أفدنة، والثانية بمساحة 282.3 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكي بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة لاستخدامها في إنشاء منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة ومساهمة الهيئة بتلك الأصول كحصة عينية في شركة إدارة مشروع الروبيكي (شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي).​