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"اقتصادية النواب": لابد من استدعاء وزير البترول لبحث "الغاز الإسرائيلي"

04:20 م الثلاثاء 20 فبراير 2018
"اقتصادية النواب": لابد من استدعاء وزير البترول لبحث "الغاز الإسرائيلي"

النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية

كتب- محمد نصار:

قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لابد من استدعاء وزير البترول داخل البرلمان لتوضيح حقيقة صفقة استيراد الغاز من إسرائيل.

وأضاف الجوهري، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء: "سيتم تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين لجنتي الطاقة واللجنة الاقتصادية للوقوف على حقيقة هذه الصفقة".

وأشار وكيل "اقتصادية النواب"، إلى أنه لابد من معرفة دور الحكومة في الصفقة، ونسبة الشركات التي ستستورد الغاز، وهل الحكومة على علم مسبق بحقيقة وطبيعة الصفقة أم لا؟

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن بعض الشركات المصرية وقعت اتفاقية مع إسرائيل لاستيراد الغار الطبيعي بقيمة ١٥ مليار دولار.​

عمرو الجوهري اللجنة الاقتصادية مجلس النواب وزير البترول

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