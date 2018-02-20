مجلس الوزراء يبحث توفير نظام تأميني للعمالة الحرة

كتب- محمد غايات:

بحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، أخر المستجدات المتعلقة بتوفير نظام تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة بما يضمن حماية لحقوقهم، ويوفر حياة كريمة لهم ويحسن من ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى، جدد المجلس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقديره العميق وثقته في الجهود والنتائج التي تحققت حتى الآن فى إطار تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018".

وقال المجلس في بيان له اليوم: "يخوض رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل معركة تطهير ربوع أرض مصر من دنس الإرهاب الآثم"، مشدداً على تكاتف الجميع خلف رجال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.