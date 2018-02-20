وكيل "النواب": كلنا ثقة في تكاتف ومشاركة المصريين بقوة في الانتخابات

كتبت-مروة شوقي:

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إنه يثق في مشاركة الشعب المصري بشكل فاعل في الانتخابات الرئاسية لتكون رسالة قويه للعالم، مؤكدًا أن الدولة تمر بمرحلة مهمة في تاريخها وتحتاج إلى تكاتف جميع أبناء الوطن، والمشاركة بقوة في الانتخابات.

وشددالشريف، في بيان اليوم الثلاثاء، على أهمية نزول جموع المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية، لما فيه من رسالة قوية لجميع المنظمات والدول والتي تدحض دعاوى أهل الشر.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مصر شهدت خلال الاربع سنوات الماضية نهضة إنشائية لم تحدث في التاريخ سواء إقامة طرق تتخطى الآلاف كيلو مترات من أجل تعمير الصحراء، علاوة على إنشاء مئات المشروعات العمالقة والدخول في مفاعل الضبعة النووي، ما يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح.