رئيس "إسكان النواب": 500 مليار جنيه عائد التصالح في مخالفات البناء

كتب- أحمد علي:

كشف معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك مليونين و500 ألف قرار إزالة لمبانٍ مخالفة، والهدف من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الوصول إلى صيغة توافقية تراعي مصالح الدولة والمواطنين.

ولفت محمود، خلال اجتماع لجنة الإسكان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحصيلة المتوقعة من التصالح في بعض مخالفات البناء القائمة قد تصل إلى ما بين 400 إلى 500 مليار جنيه، مطالبًا بضرورة عقد جلسة استماع بحضور وزراء التنمية المحلية والكهرباء والزراعة والعدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من المحافظين لمعرفة رأيهم حيال مشروع القانون والمقترحات ذات الصلة.

وأوضح المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، أهمية الانتهاء من تعديلات قانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لتتضمن التعديلات النص على مصادرة العقارات المخالفة بحكم قضائي، وإنشاء دوائر خاصة للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة، بالتوازي مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأضاف، أن وجود عدد كاف من المثمنين العقاريين قبل إقرار مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ضرورة، خاصة وأن عدد المثمنين العقاريين في مصر لا يتجاوز 250 مثمنا، وهو ما لا يتوافق نهائيا مع عدد العقارات المخالفة مقارنة بالفترة الزمنية التي يحددها مشروع القانون للتصالح وهي 3 أشهر فقط.

وحول الأعباء المالية التي قد تترتب على مقترح إنشاء محاكم أو دوائر للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة، اقترح رئيس اللجنة تخصيص نسبة من متحصلات قيمة تصالح المخالفات يتم الاتفاق عليها لمواجهة هذه الأعباء وتخفيفها عن كاهل وزارة العدل.