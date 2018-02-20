التعليم: مستشارو المواد سيوضحون للطلاب الأجزاء المحددة للاطلاع في المناهج

كتبت- ياسمين محمد:

اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب التعليم الأساسي، من عدم وضوح بعض الأجزاء المحددة للاطلاع فقط بمناهج التعليم الأساسي، وفقًا لما أعنلته وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي وبوسائل الإعلام.

وأوضح أولياء أمور، عبر صفحاتهم على "فيسبوك" أن الوزارة دونت ملاحظة ببيان الأجزاء المحددة للاطلاع فقط، تنص على: "مع العلم بضرورة حل نماذج الاختبارات الموجودة بنهاية الكتاب وهذا يعمم على جميع الصفوف الدراسية"، متسائلين كيف تحدد الوزارة أجزاءً للاطلاع فقط، وتطالب الطلاب بحل نماذج الامتحانات التي تشمل المنهج كاملًا؟

وأضاف أولياء الأمور، أن هناك اختلافًا بين الصفحات التي أعلنتها الوزارة والصفحات الموجودة بكتب أبنائهم نظرًا لاختلاف الطبعة، ما قد يؤدي إلى بلبلة عند وضع الامتحانات، كما يوجد اختلاف بين الكتب الرئيسية وكتب التدريبات.

من جانبه علق أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم على الشكاوى، بأن مستشار كل مادة، سيرسل قائمة مفصلة بالأجزاء المحددة للاطلاع فقط، للمديريات التعليمية التي تتولى إرسالها للإدارات والمدارس.

وأوضح خيري -في تصريح لمصراوي – اليوم الثلاثاء، أن النشرات التي ستصل للمدارس ستكون أكثر إيضاحًا وتفصيلًا عما تم نشره بوسائل الإعلام، وسيراجعها المعلمون مع الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء الأحد الماضي، الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط بمناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية، نظرًا للظروف الخاصة التي يمر بها الفصل الدراسي الثاني هذا العام، من قصر مدته الزمنية، وتخلله العديد من الإجازات الرسمية إلى جانب فترة التوقف خلال الانتخابات الرئاسية، ما يجعل فترة الدراسة الفعلية لا تتجاوز الشهرين.

وقال الدكتور رضا حجازي، إنه سيتم توزيع نشرة الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط، للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتعميمها على الإدارات التعليمية ومن ثم المدارس.