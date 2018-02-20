البدوي يدعو الهيئة الوفدية للتصويت على تعديل اللائحة.. مارس المقبل

كتبت-مروة شوقي:

دعا الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد، الهيئة الوفدية في دور انعقادها العادي، يوم الجمعة الموافق 23 مارس المقبل.

وقال حزب الوفد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة سنتاقش في اجتماعها عددا من القضايا، في مقدمتها التقرير السياسي لرئيس الوفد، والتقرير المالي لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات، وانتخاب رئيس الحزب على أن تبدأ ولايته الرئاسية اعتبارًا من 2 يونيو 2018.

وأعلن رئيس الوفد، دعوة الهيئة الوفدية غير العادية للاجتماع يوم الجمعة 23 مارس، للتصويت على التعديلات المقترحة للنظام الداخلي للحزب.

وأصدر البدوي، قرارًا بتشكيل اللجنة التي تتولى الإشراف على الانتخابات بدءًا من تلقي طلبات الترشيح مرورًا بفحص الطعون والبت فيها وإعداد كشوفات الهيئة الوفدية، وانتهاءً بإعلان النتيجة، وكلّف في قراره هذه اللجنة ببحث التجاوزات التي قد تحدث أثناء العملية الانتخابية من قبل المرشحين أو مؤيديهم واتخاذ ما تراه من إجراءات.

وأوصى البدوي، بتشكيل لجنة لبحث التجاوزات التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والصحف، سواء من أعضاء الوفد أو من أي قيادة؛ لعرض هذا الأمر على الهيئة الوفدية؛ لاتخاذ إجراء حاسم لوأد الفتنة التي يقودها البعض والتي أساءت للوفد والوفديين.

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