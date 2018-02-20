رشا نبيل تستضيف اليوم ناظرة مدرسة 3 وزراء في حكومة شريف إسماعيل

القاهرة- مصراوي:

تستضيف الإعلامية رشا نبيل، خلال برنامجها الجديد "مصر النهاردة" على شاشة قناة مصر الأولى، ناظرة المدرسة التي تخرج منها ثلاثة وزراء حاليين في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وهم هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وخالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي، وهشام عرفات، وزير النقل، وهي السيدة ليندة سليمان.

وتتحدث السيدة، التي تبلغ من العمر 96 عاما، عن العديد من الحكايات عن المدرسة والتعليم والوزراء الثلاثة.

يذكر أن برنامج "مصر النهاردة "، الذى تشارك رشا نبيل تقديمه مع خيري رمضان فى نسخته الجديدة، يأتى فى إطار خطة تطوير التليفزيون المصرى بإنطلاق قناة مصر الأولى فى ثوبها الجديد، من حيث المحتوى البرامجى والديكورات والتجهيزات الفنية التى تواكب أحدث التقنيات فى عالم الإعلام و منها البث فائق الجودة " Full HD ".