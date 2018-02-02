متحدث "التموين": 17 جنيهًا سعر كيلو الدواجن -فيديو

كتب- حسن مرسي:

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن سعر كيلو الدواجن انخفض إلى 17 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية إلى الحكومة بدراسة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في قطاع الدواجن والسلع الأساسية بهدف تخفيض أسعارها للمواطنين.

وأضاف "رمضان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "لقمة عيش"، المُذاع عبر فضائية "Ltc"، مساء الجمعة، أن الحكومة والقطاع الخاص عمدا إلى احتواء الفجوة بين الطلب والمعروض من الدواجن، موضحًا أن المنافسة وزيادة المعروض في الأسواق أدت لإنخفاض سعر الدواجن.

وأكد المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة تتلقى جميع شكاوي المواطنين عبر الخط الساخن سواء عن السلع مجهولة المصدر أو المنتهية صلاحيتها.