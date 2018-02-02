محمود سعد: "الأزهر" ثاني جامعة على مستوى العالم

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي محمود سعد، إن ساعة جامعة القاهرة هي ثاني ساعة تم بناؤها في العالم بعد البيج بين ببريطانيا، وجامعة الأزهر الشريف هى ثاني جامعة على مستوى العالم، معقبَا: "يعني المفروض نكون في مكانة أفضل من اللي احنا فيها دلوقتي".

وتابع "سعد"، خلال جولة ميدانية بجامعة القاهرة ببرنامج "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الجمعة، أن قبة جامعة القاهرة قام ببنائها الإنجليز أكثر من مرة وسقطت، ولكن عندما بناها المهندسون المصريون لم تسقط، متابعًا: "عشان تعرفوا عظمة المصريين".