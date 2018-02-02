مجدي يعقوب: يجب توعية الطلاب بضرورة الاهتمام بالعلم وعدم المتاجرة به - فيديو

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور مجدى يعقوب، إنه كان يتمنى أن يصبح جراح قلب منذ الصغر لأن والده كان طبيبًا وكان يراه دومًا خلال عمله، لافتًا إلى أنه كان قد سمع وقرأ عن أحد الأطباء الجراحين الأجانب في إنجلترا، وبالفعل سافر وتعلم منه، كما تعلم من أحد أساتذة الفلسفة والبيولوجي العرب في جامعة اكسفورد.



وأضاف "يعقوب" خلال لقائها ببرنامج "حديث العرب"، المذاع على فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة أن النظام التعليمي في مصر يجب أن يكون مميزًا ونعطي للشباب فرصة للتفكير بدون أن نعطيهم مذكرات والاعتماد على الحفظ، مطالبًا بتغيير القيم بالمدارس وأن نوعي الطلاب بضرورة العلم وعدم المتاجرة بالعلم.



وأكد أن هناك جامعات جديدة في مصر مثل جامعة زويل للأبحاث العلمية تعمل على التعليم بالطريقة الحديثة البحثية لتنمية مهارات الطلاب دون الاعتماد على الحفظ.