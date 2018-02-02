مجدي يعقوب: يجب توعية الطلاب بضرورة الاهتمام بالعلم وعدم المتاجرة به - فيديو
10:50 م الجمعة 02 فبراير 2018
الخبر التالى:محمود سعد: "الأزهر" ثاني جامعة على مستوى العالم
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