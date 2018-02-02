بالصور.. رئيس "النواب" يلتقي عددًا من رموز الجالية المصرية بجنيف

كتب- أحمد علي:

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب بعدد من رموز الجالية المصرية بجنيف، في عشاء نظمه السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى بعثة الأمم المتحدة.

يأتي اللقاء في إطار زيارة "عبدالعال" إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وكذالك مشاركته في اجتماعات المجموعة رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب.

وأكد عبدالعال- خلال اللقاء- على دور أبناء مصر في الخارج كسفراء لمصر في البلدان التي يقيمون بها، في ضوء اضطلاعهم بمسئولية نقل الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر، حيث تبادل الحديث مع أعضاء الجالية واستمع إلى آراءهم بشأن التحديات التى يواجهها الوطن في المرحلة الراهنة.

من جانبهم، أعرب رموز الجالية المصرية بجنيف عن عميق امتنانهم واعتزازهم بهذا اللقاء، معربين عن تقديرهم الكبير لحرص الدكتور على عبدالعال على الالتقاء بهم والاستماع إليهم.