وزيرة التضامن: مساعدات عاجلة لأهالي ضحايا ومصابي حادث التصادم بالمنيا

القاهرة- (أ ش أ):

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وكيل الوزارة بالمنيا محمد سيد بالتواجد في موقع حادث التصادم بطريق المنيا الصحراوي الغربي الذي وقع صباح اليوم ، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات العاجلة للمصابين وأسر الضحايا.

وقالت الوزارة- في بيان مساء اليوم- إن وكيل وزارة التضامن انتقل إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ، بينما تم نقل جثث المتوفين إلى مستشفى المنيا العام.

وأكد محمد السيد أنه تم صرف مساعدات عاجلة للمصابين من مؤسسة التكافل وجمعية الهلال الأحمر لأسر المتوفين والمصابين، موضحًا أن هناك مساعدات آجلة خلال ساعات لتوفير كافة أوجه الرعاية الإجتماعية للمصابين وأسر الضحايا.

وكان مستشفى المنيا العام قد أعلن حالة الطوارئ في أعقاب حادث التصادم في طريق المنيا الصحراوي الغربي، الذي أسفر عن وفاة ١١حالة وإصابة ٢٣ حالة إصاباتهم متفاوتة، حيث تم علاج أكثر من حالة وخروجهم بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم.