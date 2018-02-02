​خبيرة تطلق مبادرة "التدوين السياحي" وتدعو جموع المصريين للمشاركة

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي، مبادرة "التدوين السياحي"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت رواجا كثيفًا وتأييدًا لدعم السياحة المصرية التي تحتاج إلى جهود أبناء الوطن الشرفاء للدفع بها إلى الأمام وإزالة حجر العثرات التي تواجهه.

وأكدت العدوى، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن مبادرة "التدوين السياحي" استهدفت مشاركة جموع المصريين والأشقاء العرب للمشاركة بمقترحاتهم و أفكارهم كـ"بنك سياحي" ستعرض نتائجه في مؤتمر صحفي قريبا جاري التدشين له ليعبر عن رؤية وطنية نابعة من أبناء مصر أمام المسئولين.

وكشفت الخبيرة السياحية عن برنامج المبادرة، حيث سيستمر لمدة أسبوع تبدأ فعالياته، 9 فبراير الجاري، ويتضمن ماراثون رياضي ومسابقة للتصوير والرسم بالإضافة إلى إحياء سيرة آثر وزيارة للمتاحف، كما سيتم تخصيص يوم لتدوينات العاملين بالسياحة، وهو ما سيقدم مادة سياحية دسمة تدعم سياحة مصر.

ودعت الخبيرة السياحية وزارة السياحة وهيئة التنشيط والاتحاد المصري للغرف السياحية ولجنة السياحة بمجلس النواب ونقابة المرشدين السياحيين ومستثمري السياحة إلى المشاركة في مبادرة "التدوين السياحي"، واصفة بأنه يوم وطني في حب مصر لإزالة أثار الإعلام المغرض الذي يشوه صورة مصر بالخارج.

ووعدت الخبيرة السياحية بمزيد من المبادرات الوطنية لدعم السياحية، يقودها شباب مصري يستشعر مدى احتياج الاقتصاد لاستعادة المؤشرات السياحية في ظل التحركات الجادة والقوية للوقوف بجانب الدولة المصرية.