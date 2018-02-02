"شهيد الوطن".. عرض مسرحي لطلاب الأزهر بمعرض الكتاب- صور

بالصور.. رئيس "النواب" يلتقي عددًا من رموز الجالية المصرية بجنيف

كتب- محمود مصطفى:

شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، اليوم الجمعة، عرضًا مسرحيًا بمشاركة طلاب جامعة الأزهر وبحضور رئيس الجامعة ومنسقي رعاية الشباب.

العرض جاء تحت عنوان "شهيد الوطن" وشهد إقبالًا كبيرًا في الحضور من جانب زوار جناح الأزهر.

تناول العرض المسرحي جوانب مهمة من المفاهيم المغلوطة لدى بعض الشباب، مما تحاول جماعات التطرف والإرهاب غزو عقولهم بها، حيث تبنى بعض الطلاب شخصية شاب لديه جوانب فكرية مغلوطة وتبنى آخرون الرد على هذه المفاهيم بالعقل والمنطق أولًا.