غدًا.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس 11 محافظة

كتبت- ياسمين محمد:

ينطلق بعد ساعات، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2017/2018، بـ11 محافظة على مستوى الجمهورية هي: الإسماعيلية، والمنيا، والفيوم، وبني سويف، أسيوط، وسوهاج، وكفر الشيخ، وأسوان، والأقصر، وقنا، وشمال سيناء.

فيما تنطلق الدراسة يوم بعد غد الأحد بباقي المحافظات، وهي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح.

من جانبه قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن المدارس التي تعمل لمدة 6 أيام بالأسبوع، هي مدارس الفترتين فقط، نظرًا لقلة عدد ساعات اليوم الدراسي مقارنة بمدارس الفترة الواحدة، مشيرًا إلى أن بدء الدراسة بالمحافظات اليوم، اقتصر على مدارس الفترتين.

وأضاف خيري، في تصريحات لمصراوي، أنه إلى جانب مدارس الفترتين، هناك مدارس تحدد إجازتها بيومي الجمعة والأحد، كمدارس الراهبات، لذلك فإنها تعمل يوم السبت، مؤكدًا أن يومي الجمعة والسبت إجازة بكل المدارس فيما عدا هذه الحالات.

وانتهت المطابع من طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ووردتها لمخازن وزارة التربية والتعليم، وعممت الوزارة منشورًا على المديريات التعليمية بالمحافظات لسرعة اتخاذ اللازم حيال استكمال صرف الكتب المخصصة لكل منها، بحيث يتم تسليمها للطلاب في بداية الفصل،

ووجهت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقر في حالة وجود أي نقس بالكتب يتم رصده بالمدارس والإدارات التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن تأخر تسليم الكتب للطلاب بالمدارس مسؤولية المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها.

وقال اللواء يسري سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إنه تم إنشاء 518 مشروعًا مدرسيًا بإجمالي 7370 فصلًا على مستوى الجمهورية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الدراسي 2017/2018، لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول خاصة بمراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية.

وبالنسبة للمدارس التي تم إجراء صيانة لها على مستوى الجمهورية، فبلغت 504 مدرسة منذ بداية الفصل الدراسي الجاري، وجاري استكمال باقي أعمال الصيانة.

ويستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة 17 أسبوعًا بمعدل 99 يومًا دراسيًا فعليًا، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

ويتخلل الفصل الدراسي بالمدارس ثلاث إجازات رسمية هي: الاثنين 9 أبريل (شم النسيم)، والأربعاء 25 أبريل (عيد تحرير سيناء)، و الثلاثاء 1 مايو (عيد العمال).

وتبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية في 5 مايو المقبل، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 19 مايو.

وتبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل.

وتستمر الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصفين الأول والثاني الثانوي. وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، الأحد الموافق 3 يونيو.

ونظرًا لانعقاد انتخابات الرئاسية في شهر مارس المقبل، وتعطيل الدراسة لفترة تصل لأسبوع كامل نظرًا لاستغلال المدارس كلجان انتخابية، طالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بحدث أجزاء من المناهج.

من جهته، أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، إنه سيتم عقد اجتماع مع موجهي عموم المواد بداية الفصل الدراسي الثاني؛ لبحث مطالب أولياء الأمور، مؤكدًا أنه سيتم توزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني وفقًا لخريطة زمنية محددة لصالح الطلاب.