اتفاق بين "البيئة" و"التنمية المحلية" على خطة لحل مشكلات المقالب العشوائية​

القاهرة- أ ش أ:

ناقش الدكتور خالد فهمي وزير البيئة خلال لقاءه باللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية مشكلات مقالب القمامة العشوائية، حيث تم عرض الوضع بمحافظة المنوفية كبداية ، وخاصة مقلب أبو خريطة بشبين الكوم، وتم الاتفاق على خطة العمل.

حضر المناقشة الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وسكرتير عام محافظة المنوفية وممثلي مشروع إدارة المخلفات وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة-، إلى أن الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات قامت خلال الاجتماع بعرض الدراسات التي تمت والحلول المتاحة ، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية والبعد الزمني لتطوير مقلب أبو خريطة، حيث تم اختيار بديل منها ، حيث أكدت البدء في إعداد كراسات الشروط و المواصفات لطرح هذه العملية، على أن يتم تكرار ذلك في باقي المحافظات في إطار خطط التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية والمحافظين المعنيين للقضاء على مشكلات المقالب العشوائية.

كما تعرض الاجتماع للمقالب الموجودة حول محافظة القاهرة ووضعها الحالي والخطط الموضوعة لمواجتها ، وخاصة في إطار انتهاء عقود الشركات الأجنبية وإحلالها بشركات مصرية.. وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على عقد اجتماع قريبا بحضور الجهات الأخرى المعنية لتنفيذ الخطة الموضوعة من وزارة البيئة .