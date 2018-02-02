الأرصاد: طقس السبت دافئ.. وصقيع على مزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا السبت، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يتكون صقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ومدن القناة، تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 24

وسط الدلتا 10 23

الإسكندرية 10 21

بلطيم 12 21

مطروح 09 20

السلوم 07 20

سيوة 06 20

بورسعيد 13 21

دمياط 13 21

العريش 05 21

رفح 04 20

الإسماعيلية 07 24

السويس 13 24

رأس سدر 11 22

نخل 03 25

نويبع 15 25

طابا 10 25

كاترين 06 20

الطور 11 24

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 25

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 24

بنى سويف 11 24

المنيا 07 24

أسيوط 06 25

سوهاج 07 26

قنا 10 28

الأقصر 09 29

أسوان 12 30

أبوسمبل 10 28

الوادى الجديد 08 27

شلاتين 17 26

أبو رماد 17 26

راس حدربة 18 26

حلايب 19 24​