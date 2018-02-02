"القوى العاملة": سداد 6 آلاف يورو تأمينات متأخرة لعامل مصري بإيطاليا

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات للمستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، بحل مشكلة المواطن المصري "عبد المنعم.م.أ" مع صاحب العمل لعدم سداده أقساط التأمينات الاجتماعية، مما أسفر عن ذلك عدم تجديد إقامته بإيطاليا.

وتلقى سعفان، وفق البيان الصادر اليوم الجمعة، تقريرًا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع مصاحب المطعم الذي يعمل به المواطن المصري "عبدالمنعم .م.أ" من شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تبين أنه كان يعمل طباخ لمدة 6 أشهر ولم يسدد خلالها صاحب العمل ما يخصه من قيمة الأقساط التأمينية على العامل، مما أدى إلى تعرضه العامل لمشكلة توقف إجراءات تجديد الإقامة بإيطاليا التي تتطلب خضوع العامل للمظلة التأمينية.

وأكد البيان أن مكتب التمثيل العمالي تواصل مع صاحب العمل والتفاوض معه على مدى شهرين إلى أن أبدى استعداده لسداد الأقساط التأمينية الخاصة بالعامل، وبالفعل تم سداد ستة آلاف ومائة واثنين وأربعون يورو، أي ما يعادل 130 ألف جنيه مصري بالمستندات التي تم الحصول عليها من صاحب العمل.