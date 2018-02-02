محافظ القاهرة: إزالة 539 كشكا مخالفا.. والمعادي ومصر الجديدة أفضل الأحياء

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كتب-السيد الحراني:

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ،أن المحافظة تمكنت من إزالة 539 كشكا من أصل 1113 كشكا مخالفا، مشيرا إلى أنه سيتم إزالة باقي الأكشاك المخالفة وغير المرخصة من كافة الأحياء خلال الفترة القادمة .

جاء ذلك اليوم الجمعة خلال اجتماع المحافظ الدوري برؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ وعدد من قيادات المحافظة.

وقال محافظ القاهرة، إن منظومة الأكشاك الجديدة بالعاصمة بدأت بالفعل حيث انتهى حي باب الشعرية من إقامة 4 أكشاك بالشكل الموحد الجديد المعتمد من المحافظة بديلا عن الأربعة أكشاك المرخصة التي كانت موجودة بالحي .

وأثنى محافظ القاهرة، على دور اللواء خالد عقل رئيس حي باب الشعرية الذي تمكن من إزالة كافة الأكشاك المخالفة في نطاق الحي ، واستبدال الأكشاك المعتمدة الجديدة بالأكشاك المرخصة القديمة في فترة وجيزة .

كما شدد المحافظ علي رؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من إزالة كافة الاكشاك غير المرخصة التي تمثل إشغالات تسيء للشكل العام بالقاهرة .

وأكد أنه تم اختيار المواقع المتميزة بالأحياء لنشر الأكشاك عليها ، بحيث لا تتسبب في أي إعاقة مرورية أو اعتداء علي حق المواطنين في الرصيف.

في سياق متصل، أعلن محافظ القاهرة عن فوز حيي مصر الجديدة والمعادي في تقييم شهر ديسمبر كأحسن حيين بالمنطقتين الشرقية والجنوبية للشهر الثاني علي التوالي ، كما حصل حي شبرا علي المركز الاول بالمنطقة الشمالية وحي غرب القاهرة بالمنطقة الغربية .

وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به اللجان الرباعية المشكلة بكل حي وتضم رئيس الحي ومديري الطرق والنظافة والإنارة به ، حيث أسفرت الجهود عن ظهور مواقع متميزة ما بين ميدان أو حديقة أو شارع رئيسي تم رفع كفاءتها مع الحفاظ على ما تم إنجازه بالمتابعة والصيانة الدورية لها، لعدم خروجها من قائمة التميز.

وأشار عبدالحميد إلى أن اللجان الرباعية بالمنطقة الجنوبية تمكنت من تطوير حديقة اللاسلكي وميدان التبين وشارع السكة البيضاء ، وفي المنطقة الشمالية ظهرت الرمبات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بشارع الترعة البولاقية بحي شبرا، خاصة بالمناطق التي يترددون عليها بكثرة كالصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت والعيادات، تنفيذا للتوجيهات الخاصة باعتبار عام 2018 عام المعاق.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم تطوير ورفع كفاءة حديقتي الشيشيني والجرن بمنية السرج والساحل وإقامة نصب تذكاري لشهداء روض الفرج والساحل وشبرا بميدان السوق بروض الفرج، وتطوير ورفع كفاءة حديقة بن سندر الزيتون، وفي المنطقة الشرقية تم تطوير نافورة روكسي وإضاءتها.​