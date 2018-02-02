بالصور.. وزيرة الثقافة تشهد إعادة تشغيل المسرح القومي بـ"اضحك لما تموت"

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كتب- محمد لطفي:

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إعادة تشغيل المسرح القومى بعرض "اضحك لما تموت" تأليف لينين الرملى وإخراج عصام السيد وبطولة نبيل الحلفاوى، محمود الجندى، سلوى عثمان، ايمان امام، تامر الكاشف، زكريا معروف وحمدى حسن، بحضور جماهيري رفع لافتة كامل العدد في أول يوم عرض.

وصرحت وزير الثقافة بأن إعادة افتتاح المسرح القومى يعد انتصاراً جديداً للثقافة والفنون الهادفة والذى جاء بعد تذليل العقبات التى واجهته ووضع حل نهائى لها.

وأشارت "عبدالدايم" إلى أن حرص وزارة الثقافة على أن يفتح المسرح أبوابه للجمهور يأتى إيماناً بقيمة فن المسرح ودورة كقوة ناعمة تؤثر على حركة التنوير فى المجتمع، مؤكدة أن المسرح القومى تحديداً أحد العلامات البارزة فى الثقافة المصرية واحتضنت جدرانه الكثير من روائع الأعمال كما حظى برواج غير مسبوق بفضل كوكبة من الكتاب المسرحيين والمبدعين الذين دشنوا مرحلة هامة في تاريخ المسرح المصري خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضى وأيضاً في السنوات الأخيرة التى شهدت عروضه الجادة خلالها إقبالا جماهيريا عظيماً ومشاركات لكبار الفنانين .

تعد مسرحية "اضحك لما تموت" هى النص الـ 51 للكاتب لينن الرملي ومن إخراج عصام السيد حيث تعاونا معا في تقديم العديد من الأعمال الناجحة منها "أهلا يا بكوات" ثم "وداعا يا بكوات" التي لاقت نجاحا فنيا وجماهيريا غير مسبوق .. وذكر لينين الرملي أن فكرة هذه المسرحية خطرت له في 2010 وانتهى منها بعد اربعة سنوات ثم اكتشف أنها تكمل مسرحيتي "أهلا يا بكوات.. ووداعا يا بكوات" ، وفكرتها تربط بين احداث المسرحيتين، فبطلاها لم يعودا للماضي ولم يذهبا إلى المستقبل، وإنما يعيشان الحاضر بكل تفاصيله.

صمم الديكور محمود غريب، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، تعبير حركي شرين حجازي، الإضاءة ياسر شعلان، مخرج مساعد محمد صفوت، والمخرج المنفذ صفوت حجازي.