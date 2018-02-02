العاملون بقناة الشرق: أيمن نور ضيع فلوسنا على الراقصات وتربية الكلاب

كتب- محمد نصار:

أصدر العاملون بقناة الشرق، التابعة لجماعة الإخوان، التي تبث برامجها من تركيا، بيانًا اعترضوا فيه على ما وصفوها بـ"الإجراءات التعسفية" التي اتخذتها ضدهم إدارة القناة برئاسة أيمن نور.

وذكر البيان، الذي نشرته وكالة الأناضول التركية، على صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "بعد محاولات عديدة من إدارة قناة الشرق وعلى رأسهم أيمن نور مع بداية ظهور الأزمة المالية واتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية ضدنا وتدخلات معتز مطر، الذي لم يهتم بحقوقنا الضائعة وتواطأ لمصلحته الشخصية، ما أدى إلى أن أغلب العاملين أصبحوا لا يتحملون تكاليف معيشتهم".

وأكد العاملون، أن أيمن نور استغل رواتبهم وأموال القناة في الإنفاق على ملذاته سواء لاستقطاب راقصات أو لممارسة أعمال غير أخلاقية أو الصرف على الخمور التي اعتاد تناولها، أو على رفاهيته في تربية الكلاب في الوقت الذي لا يجدون فيه الطعام.​

وأدان العاملون استخدام رواتبهم المستحقة في لعب القمار، ما أدى إليّ ضياعها وخسارتها فأصبحوا بلا عمل ولا مأوى، على حد قولهم.

كما عبروا عن رفضهم لأي اتهامات يتم توجيهها إليهم من جانب أيمن نور وإدارة القناة، معلنين رفضهم لسياسات القناة والقائمين عليها.