تفاصيل اجتماع "البدوي" و"بدراوي" المُغلق لعودة المفصولين بحزب الوفد

كتبت- مروة شوقي:

كشف مصدر وفدي، عن عقد اجتماع مغلق يجمع الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، وفؤاد بدراوي، عضو اللجنة التشريعية ومؤسس تيار الإصلاح، بهدف عودة المفصولين من تيار الإصلاح للبيت الوفدي.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن الاجتماع انتهى بالموافقة على عودة كامل أعضاء تيار الإصلاح للحزب مرة أخرى، في مقابل عدم ترشح بدراوي على منصب رئاسة الحزب المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على ترشح بدراوي، على منصب نائب رئيس الحزب، لافتًا إلى أنه سيتم الدفع بالدكتور بهاء أبو شقة، لرئاسة الحزب ليكون بدراوي المسئول الأول حال تغيب الرئيس.

حضر الاجتماع، عصام شيحة، وفؤاد بدراوي، وياسر الهضيبي، وعبدالعزيز النحاس، وأحمد السجيني، وسليمان وهدان.