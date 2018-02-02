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مشاورات مع نقيب الفلاحين لتأييد موسى مصطفى

12:13 ص الجمعة 02 فبراير 2018
مشاورات مع نقيب الفلاحين لتأييد موسى مصطفى

موسى مصطفى موسى

كتب- محمد نصار:

قال مصدر مسئول داخل حملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، إن اجتماعًا تم مساء اليوم الخميس، داخل مقر الحزب بين أعضاء الحملة وبين حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين.

وأضاف المصدر، لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أنه تم التفاوض مع صدام على تأييد ودعم المهندس موسى مصطفى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جانبه، أكد حسين أبو صدام، أنه التقى المهندس موسى مصطفى موسى، وأعضاء الحملة الانتخابية له، للحديث حول خطة العمل في المرحلة المقبلة، وأنه في انتظار أي تكليفات تصدر له من جانب الحملة.

وحول تأييده لموسى مصطفى موسى بعد أن أعلن تأييد السيسي منذ أيام، قال نقيب الفلاحين: لكل شخص الحرية في انتخاب من يريد، وموسى مصطفى أتى ليكمل ما حققه الرئيس السيسي.

 

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