الأمومة والطفولة: بلاغ للنائب العام ضد صفحة "أطفال مفقودة" - فيديو

كتب- أحمد الصعيدي:

قالت عزة عشماوي، رئيس مجلس الأمومة والطفولة، إن المجلس تقدم ببلاغين لكل من مكتب النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد صفحة "أطفال مفقودة" بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تتهم فيه أدمن الصفحة بنشر إعلانات لبيع الأطفال في مصر.

وأضافت "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن النائب العام قام بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق بشأن هذه الواقعة، مؤكدًا أن بيع الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون، ومصر من أول الدول التي صدقت على قانون منع بيع الأطفال.

وأشارت "عشماوي"، إلى أن العقوبات التي تقع على تجار بيع الأطفال غير كافية، متابعة " حيال المتاجرين بالأطفال نجد الكثير من الصعوبات لضبطها".

وناشدت "عشماوي" المصريين بالاتصال بالخط الساخن بـ مجلس الامومة والطفولة 16000، في حال وجود أي شكاوى أو إبلاغ.