هاني عازر يكشف لمصراوي كواليس لقاء الرئيس مع مسؤولي "سيمنز"

كتب- محمد قاسم:

كشف المهندس هاني عازر، عضو المجلس العلمي الاستشاري للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس اقترح على رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" إنشاء جامعة للشركة، وتعهدوا بدراسة المقترح والرد عليه، قائلا: "هناك أمل أن يتم إنشاء جامعة وهناك دراسات تجري لذلك".

وعن الاجتماع مع الرئيس، أضاف عازر في تصريحات لمصراوي، الاثنين: "الاجتماع مع الرئيس كان وديًا للغاية، وكانت سمته الثقة المتبادلة وهناك اجتماعات ومناقشات مستمرة بين الجانبين"، لافتا إلى أن مسؤولي الشركة وعدوا بالتفكير فالأمر وسرعة الرد.

وتابع: "هناك ثقة في سياسة النظام ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا هو الانطباع المأخوذ عن الرئيس بالخارج بأنه رجل طموح يحب البلد، والشعب الألماني ليس سهلًا وحينما يجد جدية في التعاون يقدم المساعدة".

واستطرد: "على الشعب الوقوف بجانب الرئيس والصبر لبناء البلد، والرئيس ييني البلد للأجيال القادمة"، مشيرًا إلى أن الطفرة التي حقهها قطاع الكهرباء في الفترة الأولى من رئاسة السيسي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى مسؤولي شركة سيمنز، اليوم، حيث بحث اللقاء مقترح إنشاء جامعة للشركة باسم "فيرنر فون سيمنز" بمصر، لتكون أول جامعة تقيمها الشركة فى العالم من أجل تخريج كوادر متخصصة بشهادات معتمدة وفقاً لأعلي المعايير الدولية فى المجالات التى تتخصص بها سيمنز، مثل التكنولوجيا والكهرباء والإلكترونيات، وبما يساهم في إعداد وتأهيل عناصر مصرية مؤهلة ومدربة وفقاً لأفضل المواصفات الفنية وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وذلك طبقاً للنظام الألماني الذي يتميز بالجدية والانضباط والكفاءة.