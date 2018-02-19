السيسي: "أنا أول واحد يدخل الجيش في أسرتي.. وكنت بفكر في كل حاجة كويس"- فيديو

كتب- حسن مرسي:

أذاع التليفزيون المصرى، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المفاجئة للكلية الحربية، فجر اليوم الاثنين، وتفقده مراحل الإعداد البدني والمهاري للطلاب.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمة وجهها لطلاب الكلية الحربية: "لما كنت طالب كنت بفكر فى كل إجراء بيتعمل وبقول الإجراء ده جيد ولا جيد جدًا ولا مش جيد.. مفيش حاجة 100% أبدا، وديما إحنا كبشر بنسعى للكمال لكن عمرنا ما هنوصل للكمال".

وأضاف الرئيس خلال خطابه لطلاب الكلية الحربية: "كنت بفكر لما كنت طالب فى الكلية الحربية إن مش لياقتى البدنية بس تبقى كويسة.. وأنا طالب أساسي خدت بطولة الكلية.. وده كان نتيجة التدريب المستمر بسبب الأهداف اللي كنت وضعتها قدامي وعاوز أوصلها وأحقق لنفسي ده".

وتابع الرئيس: "قبل الامتحانات بأسبوعين أو 3 مكنتش بنزل إجازة.. وكنت واخد نوط الانضباط العسكري في الكلية.. ومكنش ليا حد من أسرتي في الجيش وأنا أول واحد دخلت الجيش في أسرتي بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل إن أنا كنت حريص جدًا على تحقيق اللي عاوزه".