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السيسي: "أنا أول واحد يدخل الجيش في أسرتي.. وكنت بفكر في كل حاجة كويس"- فيديو

09:53 م الإثنين 19 فبراير 2018
الرئيس عبدالفتاح السيسي الكلية الحربية طلاب الكلية الحربية

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هاني عازر يكشف لمصراوي كواليس لقاء الرئيس مع مسؤولي "سيمنز"

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