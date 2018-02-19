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غرفة السياحة: لسنا مسئولين عن أخبار التواصل الاجتماعي

04:15 م الإثنين 19 فبراير 2018
غرفة السياحة: لسنا مسئولين عن أخبار التواصل الاجتماعي

وزيرة السياحة

كتب ـ يوسف عفيفي:

قالت غرفة شركات السياحة، اليوم الاثنين، إنها غير مسؤولة عن أي تصريحات أو أخبار منشورة أو متداولة على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي؛ إيماءً منها إلى ما يُنشرَ من تصريحات صحفية أو أخبار على هذه الوسائل.

وأوضحت الغرفة في بيان، اليوم الاثنين، أن البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن الغرفة هي المصدر الأساسي والوحيد لأي معلومات أو أخبار أو تصريحات تخص عمل الغرفة أو لجنة الإدارة المسؤولة عن إدارة أعمال الغرفة.

غرفة شركات السياحة التواصل الاجتماعي

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