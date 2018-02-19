رئيس جامعة القاهرة ووزيرة الثقافة يشهدان "قواعد العشق الأربعون" - صور

كتب- محمد قاسم:

شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، العرض المسرحي "قواعد العشق الأربعون" على مسرح قاعة الإحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، وبحضور الدكتور حاتم ربيع رئيس المجلس الأعلي للثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، والدكتور مجدي عبدالقادر أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تسعى لتجديد الحركة الفنية والنشاط المسرحي بين الطلاب، وتضم الجامعة عددًا من المسارح وتخرج منها طاقات إبداعية كبيرة نهضت بالمسرح المصري، مشيرًا إلى إهتمام جامعة القاهرة بالفنون المسرحية، وفي مقدمتها مهرجان المسرح للعروض القصيرة الذي نفذته الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول.

وقال الخشت: "نحن في جامعة القاهرة بدأنا الموسم الثقافي الفني بعرض غير تقليدي باستضافة فرقة الفنون الشعبية الصينية على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى وحضره عدد كبير من الطلاب الذين تجاوبوا مع العروض الفنية والاستعراضية التي قدمتها الفرقة، واليوم تشهد قاعة الاحتفالات الكبرى مسرحية فنية رائعة بالتعاون مع وزارة الثقافة وبحضور وزير الثقافة ايناس عبد الدايم وكوكبة من قيادات الثقافة وفناني المسرح".

وأضاف الخشت، أن الفن بصفة عامة والمسرح بصفة خاصة، أحد أساليب مقاومة الإرهاب وتنمية الاتجاهات الروحية في الإنسان، فهو يقاوم التطرف ويحدث حالة من النمو الثقافي والتعليمي والفني لدى المتلقى.

وأعلن الخشت، أن قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة ستشهد الأيام القادمة عرض مسرحية "سلم نفسك"، وأوركسترا القاهرة السيمفوني، بالإضافة إلى العديد من الندوات واللقاءات الفكرية والعروض الفنية وذلك في إطار الموسم الثقافي والفني بجامعة القاهرة.