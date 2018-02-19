غدًا.. بدء التدريبات البحرية المصرية الفرنسية "كليوباترا 2018"

كتب- عمر مصطفى:

تنفذ وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية التدريب البحري المشترك " كليوباترا ٢٠١٨ "، من 20-23 فبراير الجاري، في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية، وبالتزامن مع تنفيذ عناصر من القوات البحرية مهامها المخططة ضمن العملية الشاملة سيناء 2018 لتعزيز إجراءات تأمين المسرح البحري بالبحرين المتوسط والأحمر وحماية الأهداف الاقتصادية، ومنع أعمال التسلل والتهريب بمنطقة الساحل عبر السواحل المصرية.

ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، والذي يأتى في ضوء عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.