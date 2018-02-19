​رئيس "مصر العليا": محافظات الصعيد تشهد تطوراً غير مسبوق في دعم الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة تمكنت من تنفيذ أعمال بقيمة مليار و100 مليون جنيه، لأول مرة في تاريخها، مشيرا إلى أن محافظات سوهاج والمنيا والأقصر وأسوان تشهد تطورًا غير مسبوق في دعم الشبكة الكهربائية.

وأضاف شمعة"، في تصريحات خاصة، لـ"مصراوي"، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجه بضرورة الاهتمام بتحسين الشبكة الكهربائية في محافظات الصعيد، لتعويضها عن الظلم والخدمات السيئة التي عانت منها خلال السنوات الماضية ولذلك تم وضع خطط وبدأ تنفيذها بالفعل حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه في الأربع محافظات من أعمال تطوير نحو 600 مليون جنيه انعكست بصورة مباشرة على تقليل شكاوي المواطنين من حدوث الانقطاعات الناتجة عن تكرار الأعطال بالشبكة.

وكشف أن محافظة سوهاج استحوذت على 30% تقريبا من تكلفة التطوير لاتساع مساحتها، وقامت الشركة بتركيب نحو 300 ألف عداد مسبق الدفع، كما تم وضع لائحة تحفيز للمحصلين لتحسين نسب الإيرادات في الشركة، الأمر الذي أدى إلى رفع نسب التحصيل لأكثر من 98% بالرغم من قلة أعداد المحصلين بالشركة واتساع المساحة التي تقع داخل نطاق الشركة لأكثر من 900 كيلو متر شرقا وغربا، لافتا إلى ارتفاع المديونيات الخاصة بشركة المياة ووزارة الأوقاف لنحو مليار جنيه.

وأوضح أن الخطة تتضمن تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط بإحلال وتجديد المغذيات القائمة وإنشاء مغذيات جديدة بإجمالي طول 223 كيلو مترا وتحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بإحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 3578 كيلو مترا.

وأشار إلى أنه بالنسبة لخطة تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية فبلغت تكلفتها في نطاق الشركة 118.5 مليون جنيه بطول 122 كيلو مترا وبلغ تكلفة ما تم تنفيذه حتى الآن 102 مليون جنيه بإجمالي طول 87.5 كيلو متر بنسبة 86% ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية شهر مارس المقبل.

ولفت إلى أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليار و810 ملايين جنيه للمحافظات الأربعة التي تتبع للشركة ضمن الخطة الطموحة التي تبنتها وزارة الكهرباء لرفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء حيث بلغ تكلفة ما تم تنفيذه 318 مليون جنيه.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مركز تحكمات هو الأول من نوعه في قطاع توزيع كهرباء سوهاج بإجمالي تكلفة 600 مليون جنيه، كما سيتم إحلال وتجديد 1614 محول لتحسين الجهود لدى المشتركين ولاستيعاب تطور الأحمال.

وأشار إلى أنه سيتم تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط بإحلال وتجديد المغذيات القائمة وإنشاء مغذيات جديدة باجمالي طول 1740 كيلو مترا وتحسين أداء شبكة الجهد المنخفض وذلك بإحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 14 ألفا و874 كيلو مترا وإنشاء 21 موزع جهد متوسط لاستيعاب تطور الأحمال بالشبكة وتخفيف الأحمال عن الموزعات القائمة بالفعل ما يقلل من الأعطال بشكل كبير.

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