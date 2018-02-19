منافس السيسي رداً على المشككين في مؤهله الدراسي: "يحاولون تشويهي"

كتب- محمد نصار:

قال المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، إن بعض الأشخاص يحاولون تشويه صورته بالتشكيك في صحة حصوله على مؤهل دراسي وكذلك شهادة رسمية معادلة المجلس الأعلى للجامعات في يوم 8 يناير 2018.

وأضاف موسى في تصريحات خاصة لمصراوي: "حصلت على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات تعادل شهادتي التي حصلت عليها من جامعة فرنسا درجة بكالوريوس الهندسة في مصر".

كان المحامي طارق العوضي، تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من أجل المطالبة باستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب عدم حصوله على مؤهل عال، وهو شرط من شروط الترشح للانتخابات -بحسب الدعوى.

وأجلت المحكمة الإدارية العليا، نظر الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لمنصب رئيس الجمهورية، لـ19 فبراير الجاري.

واستند الطعن على البندين الثالث والخامس من المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، حيث اشترطا حصول المرشح لمنصب لرئيس الجمهورية على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

وأكد الطعن أن "موسى" افتقد هذين الشرطين، وأن الشهادة التي حصل عليها من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.

وسبق أن صرحت المحكمة بالاطلاع على الأوراق التي تقدم بها المرشح موسى مصطفى موسى، وتضمنت صورة من قرار المجلس الأعلى للجامعات المصرية، خاصه بحصول المرشح الرئاسي ورئيس حزب الغد، على ما يعادل درجة بكالوريوس الهندسية المصرية.

وتنص شهادة المعادلة الجامعية -التي حصل عليها مصراوي- على أن أمانة المجلس تشهد بصدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة الدرجة الحاصل عليها موسى مصطفى موسى عام 1982 في الكلية الوطنية العليا للهندسة المعمارية في فرساي -فرنسا-، درجة البكالوريوس في الهندسة "هندسة معمارية" التي تمنحها الجهات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

وكان موسى مصطفى موسى، نفى في 30 يناير الماضي خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "العاشرة مساءً"، الاتهامات الموجهة إليه من أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، بعدم حصوله على مؤهل عالٍ يسمح له بالترشح في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن ما قاله أيمن نور عن حصوله على شهادة من معهد فني صناعي بالجزائر كلام عارٍ تماماً من الصحة، لافتًا إلى حصوله على شهادة هندسة معمارية من فرنسا تفوق الماجستير.

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صورة .. ننشر "شهادة المعادلة الجامعية" للمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى