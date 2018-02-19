​"علشان تبنيها" تنظم مؤتمراً لدعم "السيسي" بالكويت

كتب- إسلام ضيف:

نظمت حملة "علشان تبنيها" -الداعمة لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة- أمس الأحد، بدولة الكويت، مؤتمرًا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المُقبلة.

حضر المؤتمر الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، ورئيس قطاع المصريين بالخارج بالحملة، وممثل سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت المستشار الثقافي الدكتور أيمن بكر، وأمين حزب مستقبل وطن وائل محفوظ، وممثل الأزهر الشريف الشيخ هشام أبوالعز، وعضو هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة الدكتور وصفي عزيز، والسكرتير العام لاتحاد عمال الكويت محمد العرادة، والكاتب الصحفي مدير مكتب أخبار اليوم حسام فتحي، ومنسق حملة علشان تبنيها بالكويت أحمد الروبي، وعدد من أبناء الجالية المصرية بالكويت.

وأشاد حسين في بيان له اليوم الاثنين، أنه بمواقف دولة الكويت المؤيدة والداعمة لمصر، وأكد على عمق العلاقات المصرية الكويتية، ووقوف مصر بجانب دولة الكويت في كل أزماتها.

واستعرض عضو مجلس النواب ومنسق الحملة بالخارج، في كلمته إنجازات الرئيس السيسي على مدى السنوات الماضية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الرئيس نجح ومعه المخلصين من أبناء مصر في عمل مشروعات عملاقة في فترة زمنية قصيرة في مجالات البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم والكهرباء، وأن السيسي حريص على أن يحيا كل مصري عيشة كريمة.

وألفى مُنسق الحملة بالكويت أحمد الروبي كلمة ثمن فيها المشاركة الإيجابية لأبناء الجالية المصرية في المؤتمر الذي وصفه بـ"الجماهيري الحاشد"، معتبرًا إياه رسالة قوية للعالم أن جميع المصريين في العالم على قلب رجل واحد، داعيًا جميع المصريين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ليكتمل العرس الانتخابي.

وبدوره ألقى ممثل الأزهر الشريف الشيخ هشام أبوالعز، كلمة شدد فيها على أهمية تعزيز مبدأ الوسطية والاعتدال، ومواجهة التطرف من خلال الخطاب الديني المعتدل داعيًا المصريين للتكاتف من أجل مصلحة مصر وتقدمها.

وحث أمين حزب مستقبل وطن وائل محفوظ المصريين أبناء الجالية المصرية على المشاركة والخروج للتصويت بشكل كبير وفعّال، "لأن الوطن يستحق ذلك، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولاستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التى تحققت وما زالت مستمرة".