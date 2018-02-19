​جمارك مطار القاهرة توقع عقد تركيب 15 جهازاً لفحص البضائع

كتب- طه عبيد:

وقع الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، عقد توريد وتركيب 15 جهاز فحص بالأشعة، مع مارشا تودور رئيس شركة تودور سكان السويسرية للأنظمة الأمنية.

ويتضمن العقد، 9 أجهزة ثابتة لفحص المركبات، و6 سيارات فحص بالأشعة متحركة، استكمالا للمرحلة الأولى من منظومة الاحتياجات المستقبلية لمصلحة الجمارك، والتي يتم فيها توريد وتركيب 100 جهاز لفحص الأمتعة والبضائع في المنافذ والموانئ والمطارات المصرية، لتيسير وتسهيل التجارة المشروعة والسيطرة وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، وتجفيف منابع التهرب الجمركي.

وتبلغ قيمة الأجهزة التي سيتم توريدها وتركيبها خلال المرحلة الأولى 32 مليون دولار أمريكي.

وكانت مصلحة الجمارك، وقعت عقود توريد وتركيب عدد 26 جهازا للفحص بالأشعة مع شركة فالكون للأنظمة الأمنية، كما وقعت أيضا عقد توريد وتركيب 28 جهازًا للفحص بالأشعة من موديل Provision2، والتي تعد أحدث أجهزة الفحص للأفراد في العالم مع شركة L3 SDS للأنظمة الأمنية.

وتتضمن المرحلة الثانية تركيب 66 جهازاً لتغطي منظومة الفحص بالأشعة معظم المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية.