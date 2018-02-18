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السكة الحديد: إخماد حريق داخل دورة مياه في قطار بخط "القاهرة- الإسماعيلية"

11:58 م الأحد 18 فبراير 2018
السكة الحديد: إخماد حريق داخل دورة مياه في قطار بخط "القاهرة- الإسماعيلية"

قطار

كتب- أحمد نجيب:

أكدت هيئة السكة الحديد، انتظام حركة سير قطارات "القاهرة- الإسماعيلية" بعد تعرض أحد القطارات لحريق طفيف داخل إحدى دورات المياه.

وأوضحت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الأحد، أنه أثناء انتظار القطار رقم ٩٦٣ بمحطة شبرا إكسبريس القاهرة الإسماعيلية تلاحظ انبعاث دخان بدورة مياه العربة الأولى خلف الجرار وعلى الفور قام سائق القطار بإخمادها بطفاية الحريق دون حدوث أي إصابات.

هيئة السكة الحديد حريق حركة سير قطارات

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