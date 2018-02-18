خارج ورقة الامتحان.. التعليم تعلن دروس الاطلاع فقط في "ابتدائي وإعدادي"

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التعليم، مساء الأحد، قائمة الدروس التي خصصتها للاطلاع فقط بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ولا يتم تضمينها في امتحانات آخر العام.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه بدراسة إمكانية تخفيف بعض أجزاء المناهج التعليمية المقررة خلال الفصل الدراسي للعام الدراسي الحالي 2017/2018، على طلاب مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه: (الابتدائية، والإعدادية)، وذلك في ظل المعطيات السابقة، والمستجدات الطارئة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي مساء اليوم، إنه تم عقد اجتماع مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية لبحث ودراسة مدى إمكانية تخفيف بعض أجزاء المناهج الدراسية عن كاهل طلاب مرحلة التعليم الأساسي بما لا يخل بأهم القضايا المتضمنة بالمناهج، والأهداف العامة والخاصة وبما يضمن الحفاظ على تحقيق نواتج التعلم المطلوبة ولا يؤثر بشكل سلبي على مصفوفة المدى والتتابع للمناهج.

وذكرت الوزارة أن المناقشات أسفرت عن الموافقة على تخفيف بعض أجزاء المناهج المقررة على طلاب مرحلة التعليم الأساسي وتخصيصها للقراءة والاطلاع فقط وعدم تضمينها ضمن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمرحلة التعليم الأساسي.

وأكدت أن مديري عموم تنمية المواد الدراسية سيرسلون نشرة بالأجزاء التي تم تخصيصها للقراءة والاطلاع فقط إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية غدًا الإثنين لتوزيعها على المدارس.

وجاءت الأجزاء التي تم تخصيصها للقراءة والاطلاع على النحو التالي: