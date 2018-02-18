بحضور وزيرة الثقافة.. "قومي المرأة" يكرم المناضلة الجزائرية جميلة بو حيرد

كتب- محمد لطفي:

كرمت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، الأحد، المناضلة الجزائرية جميلة بو حيرد، في احتفالية كبرى نظمها المجلس، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وشاركت في الاحتفالية السفير عمر أبو عيش سفير مصر بالجزائر، والفدائية المصرية زينب الكفراوي -إحدى فدائيات بورسعيد خلال فترة العدوان الثلاثي على مصر في حرب عام 56- ولفيف من الإعلاميين والفنانين، والشخصيات العامة، وعضوات وأعضاء المجلس، والغريب كان غياب الفنانة الكبيرة ماجدة التي جسدت دور جميلة بوحيرد في الفيلم الشهير الذي خلد قصتها سينمائيًا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، خلال الاحتفال، عن فخرها بأن يشهد أول افتتاح لمسرح المجلس القومي للمرأة الترحيب بالعظيمة جميلة بو حيرد، التي قدمت رسالة ملهمة وعظيمة، حيث أكدت أن الدفاع عن الوطن هو رسالة عظيمة تنبع من القلب دون سعى وراء التكريم.

واختتمت الاحتفالية بتكريم الدكتورة مايا مرسى للمناضلة الجزائرية وإهدائها درع المجلس، كما قدمت الدكتورة مايا مرسى درع المجلس للفدائيةالمصرية زينب الكفراوى ، كما قام اتحاد عمال مصر بتكريم المناضلة الجزائرية جميلة بو حيرد ، قدمته لها الوزيرة السابقه عائشه عبد الهادى.