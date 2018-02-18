السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع التأمين على العمالة الحرة

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع بحث توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة، أن اللقاء استعرض أيضًا ملامح مشروع التأمين المقترح، حيث أكد الرئيس أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لهذه المبادرة لإطلاق المشروع قريباً، على نحو يحمي حقوق العمال ويحقق أقصى فائدة لهم ويسهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.