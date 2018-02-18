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غدًا.. اجتماع المكتب السياسي بـ"التجمع" لدعم الدولة في مواجهة الإرهاب

03:00 م الأحد 18 فبراير 2018
غدًا.. اجتماع المكتب السياسي بـ"التجمع" لدعم الدولة في مواجهة الإرهاب

عمرو عزت أمين شباب حزب التجمع

كتب- إسلام ضيف:

أعلن عمرو عزت، أمين شباب حزب التجمع، اجتماع المكتب السياسي للحزب غدًا الاثنين؛ لبحث تشكيل تحالف لدعم الدولة في مواجهة الإرهاب.

وأضاف عزت في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أنه حتى الآن لم يتقرر بعد شكل التحالف، وعدد الأحزاب التي ستشارك فيه، وسيضم بشكل مبدئي حزبي الناصري والوفد.

من جانبه أوضح نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع لمصراوي، أن الحزب دعا عددًا من الأحزاب، للاجتماع لتأسيس تحالف يدعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، بمقر حزب الوفد، منذ أيام.

وأضاف زكي أن الأحزاب التي حضرت الاجتماع، اتفقت على سلسلة من القرارت، لتحقيق هدف دعم الدولة في مواجهة الإرهاب.

الإرهاب حزب التجمع حزب الوفد دعم الدولة

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