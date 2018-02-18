"الآثار" تدرس إقامة أول معرض أثري مصري في بلجيكا

كتب- يوسف عفيفي:

التقى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والسفيرة سيبيل دى كارتييه، سفيرة دولة بلجيكا بالقاهرة، في مقر الوزارة بالزمالك، وذلك في إطار اهتمامهما وحرصهما على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

حضر اللقاء كل من: الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وإلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، ومدير متحف ناريمو أحد المراكز الفنية والمتاحف الكبرى ببلجيكا.

وأوضح د. وزيري أنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الأثري والمتاحف، كما تناول عددًا من المجالات الأثرية ذات الاهتمام المشترك، منها تبادل الخبرات في مجال الحفائر الأثرية، والترميم، وتدريب الأثريين.

من جانبها، قالت صلاح إن الجانب البلجيكي تقدم بطلب إقامة معرض مؤقت لآثار العصر البطلمي بأحد المتاحف البلجيكية، وأن الوزارة ستقوم بدراسته جيدًا وعرضه على لجنة المعارض ومجلس الإدارة كما هو متبع قبل الموافقة على إقامة أي معارض خارجية.

وأكدت صلاح أنه في حال الموافقة على إقامة المعرض سيكون هو أول معرض للآثار المصرية يقام في بلجيكا، والتي تعد خير وسيلة لتبادل الثقافات بين الشعبين والتعرف على الحضارة المصرية العظيمة.