نائب مستقبل وطن: قرار حكومي حول "مستشفى بني سويف" أثار فزع الأهالي

كتب- سيف سالم:

انتقد النائب "بدوي النويشي" عن حزب مستقبل وطن توجهات حكومية تحويل مستشفى عام بني سويف إلى "استثماري"، مؤكدا لـ"مصراوي" على إرساله مخاطبات إلى وزارة الصحة والسكان ومجلس الوزراء، حذر فيها من الإضرار بـ"الآلاف" من المواطنين غير القادرين على العلاج حال تم تحويل المستشفى إلى استثماري.

النويشي قال لـ"مصراوي"، نحاول خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظة على رأسهم المحافظ، التواصل مع الوزارات الحكومية المختصة، للتراجع عن قرار تحويل المستشفي العام الوحيد الذي يعالج حالات من 7 مراكز بالمحافظة إلى "استثماري"،مؤكدا أن المواطنين في خطر حقيقي، وأنه يخاطب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لسرعة التدخل، وأن الرئيس دوما ما يعلن عن انحيازه للطبقات المتواضعة الدخل، وأن الحكومة تسير عكس هذا التوجه.

ووصف النويشي قرار إلحاق تبعية المستشفى بالمراكز الطبية المتخصصة بـ"المخاطرة الحقيقية" بحياة فقراء المواطنين، خاصة أن مستشفى بنى سويف العام يستقبل كل حالات الطوارئ والحوادث من كل مستشفيات المراكز الإدارية التابعة للمحافظة بالمجان، نظرا لأن كل المستشفيات بالمحافظة مركزية ولا توجد بها كل التخصصات، مطالبا بالالتفات إلى حالة الفزع الشديد بين المواطنين بسبب تهديد حقهم في العلاج.