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وزير الأوقاف يرأس اجتماع إدارة مستشفى الدعاة لمتابعة التطوير

10:13 م السبت 17 فبراير 2018
وزير الأوقاف يرأس اجتماع إدارة مستشفى الدعاة لمتابعة التطوير

وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، اجتماعا لمجلس إدارة مستشفى الدعاة؛ لبحث استكمال تطويرها؛ لتوفير الخدمة اللائقة والمتميزة للعاملين بالوزارة والمواطنين المترددين عليها.

وقال وزير الأوقاف، في بيان، اليوم السبت، إنه يجري تطوير وتحديث لأقسام المستشفى، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من التطوير أواخر مارس المقبل.

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مستشفى الدعاة

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