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بالفيديو.. ملخص نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي

10:07 م السبت 17 فبراير 2018
بالفيديو.. ملخص نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- عمر مصطفى:

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يتضمن ملخص أنشطته خلال الأسبوع الماضي.

ويظهر في الفيديو مشاركة الرئيس في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2018"، والجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار .

كما استقبل الرئيس ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي، في زيارته الأولى لمصر، وسيرجي ناريشيكن، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، والفريق أول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية.

كما جاء في نشاط الرئيس الأسبوعي، مناقشة استراتيجية تطوير منظومة التعليم، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم.

السيسي فيسبوك معرض مصر الدولي إيجبس 2018 ريكس تيلرسون

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