وزير الأوقاف لقيادات الدعوة ببني سويف: لا مكان للأخطاء

كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، بمقر الوزارة، قيادات الدعوة بمحافظة بني سويف؛ لتفعيل الخطط الدعوية وتنشيط الأداء الدعوي بالمحافظة.

وشدد وزير الأوقاف على "ضرورة الانضباط، إذ إن هذه المرحلة لا مكان فيها للتكاسل ولا للتراخي ولا للأخطاء"، مشيرًا إلى أن الإدارة ليست فسحة ولا نزهة بل هي تكليف قبل أن تكون تشريفًا.

وقال وزير الأوقاف،إن طبيعة هذه المرحلة تحتاج إلى ضبط جميع الشؤون الدعوية والإدارية بكل قوة وحزم، مؤكدًا على أهمية تكثيف الندوات والمحاضرات فيما يتصل بالعمل على ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وبخاصة لدى الشباب.