"شومان" يترأس اجتماع لجنة تنفيذ توصيات مؤتمر الأزهر لنصرة القدس

كتب- محمود مصطفى:

عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس اجتماعا، اليوم السبت، بمقر مشيخة الأزهر، برئاسة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، وذلك تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تحويل توصيات المؤتمر إلى خطط عملية وواقع ملموس على الأرض.

وشارك في الاجتماع الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، ودغش محمد أحمد، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر.

وشدد وكيل الأزهر على أن الإمام الأكبر يتابع بشكل مستمر تنفيذ توصيات المؤتمر، خاصة ما يتعلق بإعلان "عام 2018.. عاما للقدس"، وفي هذا الإطار تم تخصيص ركن في جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، للاحتفاء بالقدس، وهو ما كان محل ترحيب واهتمام زوار الجناح.

وأوضح شومان أن كل قطاعات الأزهر الشريف وضعت قضية القدس في صدارة أجندتها وأنشطتها خلال العام الجاري، كما أنها ستكون محور أنشطة "المهرجان الأول لإبداعات طلاب الأزهر"، المقرر عقده في أبريل المقبل، ويشمل مختلف المجالات الثقافية والأدبية والفنية.

وأشار إلى أن الأزهر حريص على استمرار التواصل مع كل الشخصيات والمؤسسات التي شاركت في مؤتمر نصرة القدس، وكذلك التواصل مع المنظمات الرسمية والشعبية المؤيدة للشعب الفلسطيني والمناهضة للصهيونية عبر العالم، من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد للقضية الفلسطينية، وداعم للقدس، وهويتها العربية والفلسطينية.

وأشار إلى أن الإمام الأكبر وجه بأن تستمر كل المنصات الإعلامية وصفحات الأزهر الشريف، على مواقع التواصل الاجتماعي، في التوعية بقضية القدس، والتأكيد على هويتها العربية، وأنها العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وفضح المشاريع الصهيونية الرامية إلى العبث بهوية القدس، وتغيير تركيبتها الديموغرافية، لافتا إلى أن ذلك سيتم باستخدام العديد من اللغات الأجنبية، من أجل الوصول إلى معظم سكان العالم.