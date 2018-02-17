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قطع المياه عن البدرشين ومناطق بالحوامدية.. الثلاثاء المقبل

08:55 م السبت 17 فبراير 2018
قطع المياه عن البدرشين ومناطق بالحوامدية.. الثلاثاء المقبل

قطع المياه

كتب- السيد الحراني:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين وجنوب غرب الحوامدية لمدة 12 ساعة، تبدأ 6 مساء الثلاثاء المقبل، وحتى 6 صباح الأربعاء؛ نظرًا لقيام الشركة بأعمال تنفيذ العمرة السنوية بمحطة مياه البدرشين.

وكلف اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء مراكز ومدن البدرشين والحوامدية، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، والدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة؛ لسد احتياجات المواطنين.

وأهابت المحافظة بالمواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) بالشركة لتلقي شكاوى المواطنين في هذا الشأن، بالإضافة إلى الخط الساخن للمحافظة (114).

محافظة الجيزة مياه الشرب الصرف الصحي قطع المياه

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