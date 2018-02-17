"الوطنية للصحافة": تشكيل لجنة لمتابعة شكاوى الصحفيين بالانتخابات

كتب- محمود رمزي:

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة بصدد تشكيل لجنة بمقرها لمتابعة الانتخابات، وستتلقى من خلالها الشكاوى والمشكلات التى سيواجهها الزملاء الصحفيون اثناء تغطية الانتخابات على مدار 24 ساعة.

وأوضح جبر بجلسة "الأطر القانونية والتنظيمية للانتخابات الرئاسية" التي عقدت ضمن أعمال الحلقة النقاشية التي تنظمها الهيئة

الوطنية للصحافة اليوم بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان "الصحافة والانتخابات الرئاسية في إطار المعايير الدولية للانتخابات"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستخطر الهيئة الوطنية للصحافة بأي تجاوز من أي زميل، لافتا الى أن مدونة السلوك التى وضعتها الهيئة ستكون ملزمة للزملاء الصحفيين.​